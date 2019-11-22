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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير طبي عاجل..فواكه لذيذة والكل يرغب في أكلها .. لكن اياك تتناولها قبل النوم لأنها ستدمر حياتك وحياة عائلتك وقد تقضي عليك وانت نائم



الفواكه من الأطعمة المفيدة للصحة بشكل عام وللحوامل بشكل خاص، لما تحتويه من عناصر غذائية تفيد الحامل والجنين، لكن هناك بعض الفواكه التي تمثل خطورة شديدة على الأم وجنينها وقد تسبب لها الإجهاض أو تسمم الحمل، وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة.

كما ان بعض الفواكه تسبب الاكسدة الخطيرة للرجل وتحدث الاختناق اثناء النوم وهو ما قد يسبب في الوفاة لا قدر الله .

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تحذير طبي عاجل..فواكه لذيذة والكل يرغب في أكلها .. لكن اياك تتناولها قبل النوم لأنها ستدمر حياتك وحياة عائلتك وقد تقضي عليك وانت نائم

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الا ان دراسة علمية تؤكد ان الرجل يستطيع ان يتناول تلك الفواكه بشكل خفيف وبعد وجبة الطعا بساعتين على الاقل وقبل ذهابه للنوم .

لكن فواكه لذيذة وشهيرة يمكن ان تكون كارثية خاصة على المرأة الحامل

"الكونسلتو" يستعرض أبرز الفواكه الممنوع تناولها خلال فترة الحمل مع بيان الأسباب، وفقًا لموقع "Parenting Frist Cry"، في السطور التالية:

الأناناس

من الفواكه اللذيذة ولكن يجب البعد عنه خلال الحمل تمامًا خصوصًا في الثلاثة أشهر الأولى، لأنه يؤدي إلى تقلصات حادة بالرحم ما يهدد بالإجهاض، والسبب في ذلك احتوائه على إنزيم "بروميلين" والذي يؤدي إلى تليين جدار عنق الرحم ويسبب تقلصات الرحم الحادة والنزيف.

العنب

من الأفضل عدم تناوله خلال الحمل لاحتوائه على مركب "ريسفيراتول" والذي قد يكون سامًا بالنسبة للأمهات الحوامل، كما أنه من الصعب على الأم الحامل أن تهضم قشرة العنب الأسود تحديدًا، لأن جهازها الهضمي يضعف خلال الحمل.

كذلك فإن العنب من الفواكه شديدة الحموضة والتي يمكن أن تزيد من الغثيان الصباحي للسيدة الحامل وتسبب لها الإسهال.

التمر الهندي

التمر الهندي من المشروبات اللذيذة خصوصا في حر الصيف، ولكنه يحتوي على كيمات كبيرة جدا من فيتامين "C" والذي يقمع إنتاج البروجسترون في الجسم، والذي يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض والولادة المبكرة وتلف الخلايا في الجنين.

لذلك يجب الحرص على عدم تناول كميات كبيرة من التمر الهندي خصوصا في الثلث الأول من الحمل.

الموز

عموما يعتبر الموز من الفاكهة الآمنة خلال الحمل ولكن بعض الفئات فقط هي الممنوعة من تناولها مثل النساء اللاتي يعانين الحساسية أو المصابات بالسكري أو المصابات بسكري الحمل.

فالموز يحتوي على مركب "كيتيناز" وهو مسبب للحساسية ويزيد من حرارة الجسم، كما أن الموز يحتوي على كمية جيدة من السكر لذلك على النساء الحوامل المصابات بالسكري الابتعاد عنه تماما.

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البطيخ

البطيخ من الفواكه التي لها الكثير من الفوائد، فهي تساعد الجسم على إخراج السموم كما تساعد على ترطيب الجسم وإمداده بكمية جيدة من المياه، ولكن لهذا السبب تحديدا تعبر ضارة جدا بالنسبة للجنين، فهي تعرضه لهذه السموم التي يطردها الجسم.

بالإضافة إلى ذلك فإن البطيخ من الأطعمة التي تسبب البرد لذلك يفضل عدم تناولها خلال الحمل.

البلح

من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية لكن يفضل الابتعاد عنها خلال الحمل، فهو من الأطعة التي تزيد درجة حرارة الجسم ما يؤدي إلى تقلصات الرحم والتي بدورها يمكن أن تردي إلى الإجهاض.

مع العلم أن تناول ثمرة واحدة من البلح أو اثنين في اليوم لن يكون مشكلة، لكن الإكثار من ذلك يعرض الأم الحامل إلى المخاطر.

بذور السمسم

بذور السمسم في جميع أشكالها خطر جدا على السيدة الحامل خصوصا في الثلث الأول من الحمل، في تسبب تقلصات شديدة بالرحم ما يجعلك تشعرين آلام حادة، وربمت تدفع الرحم إلى طرد الجنين خارجا وإحداث الإجهاض، لذلك يجب تجنب تناول بذور السمسم في جميع أشكالها.

الطماطم المعلبة

من الأفضل الابتعاد عن أي أطعمة معلبة خلال الحمل، فهي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة والتي تعتبر سامة بالنسبة للأم الحامل والجنين، وتناولها يمكن أن يؤدي للعديد من المضاعفات.

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التوت المجمد

في فترة الحمل يجب أن تبتعدي عن جميع الأطعمة المجمدة أو المجففة خصوصا إذا كانت مجففة لفترة طويلة والتي تعمل على تكسير جميع العناصر الغذائية والنكهة الطبيعية للفاكهة وبالتالي تصبح سامة بالنسبة للحامل والجنين.

لهذا يجب الحرص على اختيار الفواكه الطازجة بدلا من الفواكه المجففة أو المجمدة.