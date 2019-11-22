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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي العهد االسعودي يباغت الجميع بهذا الثوب الشتوي ويشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ( شاهد بالصورة ماذا كان يرتدي وتعرف على سعره )

لفت الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، خلال رعايته سباق الفورمولا إي في الدرعية ، أنظار السعوديين ، وتداولوا صوراً للجاكيت على تويتر . وعبر هاشتاق #جاكيت_ولي_العهد ، الذي وصل للترند على تويتر ، عبر المغردون عن إعجابهم بأناقة ولي العهد ، وحضوره هذه المناسبه بجاكيت رياضي . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: تحذير طبي عاجل..فواكه لذيذة والكل يرغب في أكلها .. لكن اياك تتناولها قبل النوم لأنها ستدمر حياتك وحياة عائلتك وقد تقضي عليك وانت نائم عاجل وفي غاية الخطورة ..مرسوم ملكي عاجل يصعق كل افراد الاسرة الحاكمة ويمنع ابن ولي العهد من السفر الى مملكة البحرين بسبب فضيحة جنسية مدوية ولي العهد االسعودي يباغت الجميع بهذا الثوب الشتوي ويشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ( شاهد بالصورة ماذا كان يرتدي وتعرف على سعره ) بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. هل تذكرون الفنانة التي ظهرت في مقطع إباحي مع خالد يوسف تنهار وتردد.. “متكرهنيش في عيشتي عايزيني أموت”! (فيديو صادم) Advertisements ورد للتو... صواريخ حرارية وقناصات وذخائر .. تفاصيل عملية ايقاف الضباط الاماراتيين بشبوة وكشف شحنة السلاح وكيف تعامل معهم أفراد النقطة.. شاهد وردنا الان... مفاجأة صادمة تكشف علاقة اغتيال ''بن زايد'' بحرب اليمن ومن هو “الرأس الكبير” في العملية المرصد ترصد لكم أبرز التعليقات عبر الهاشتاق : – يسلم هالطول وتسلم هالهيبة ربي يحفظه ويخليه لنا . – لا تتحمسون وتشرونه لن والله ما يلق إلا عليه . – من زاد الجاكيت فخامة هو من لبسه أطال الله في عمره وصحته .. الجميل يبقى جميل وأنيق . – مهوب على الجاكيت على اللي لابسه طال عمركم . فيما قال عدد من المغردين أن سعر الجاكيت يتراوح ما بين 800 و 900 ريال سعودي . جدير بالذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، قد شهد اليوم انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.

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