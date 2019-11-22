شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو... صواريخ حرارية وقناصات وذخائر .. تفاصيل عملية ايقاف الضباط الاماراتيين بشبوة وكشف شحنة السلاح وكيف تعامل معهم أفراد النقطة.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو... صواريخ حرارية وقناصات وذخائر .. تفاصيل عملية ايقاف الضباط الاماراتيين بشبوة وكشف شحنة السلاح وكيف تعامل معهم أفراد النقطة.. شاهد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو... صواريخ حرارية وقناصات وذخائر .. تفاصيل عملية ايقاف الضباط الاماراتيين بشبوة وكشف شحنة السلاح وكيف تعامل معهم أفراد النقطة.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.