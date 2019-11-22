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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان... مفاجأة صادمة تكشف علاقة اغتيال ''بن زايد'' بحرب اليمن ومن هو “الرأس الكبير” في العملية

كشفت مصادر مطلعة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن سلطان بن زايد آل نهيان كان معارضاً منذ البداية لانحراف مسار التدخل الإماراتي في حرب اليمن. وأضافت المصادر أن سلطان بن زايد يرى أن ما يقوم به أخوه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في عدن والجنوب اليمني والساحل الغربي، يعد تدخلاً مباشراً بالشأن اليمني، ومساعدة على تفكيكه، في وقت كان ينتظر اليمنيون منهم دوراً بارزاً لحل مشكلاتهم وزيادة ترسيخ المحبة والتجانس والتوافق بين أبناء الوطن الواحد. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: تحذير طبي عاجل..فواكه لذيذة والكل يرغب في أكلها .. لكن اياك تتناولها قبل النوم لأنها ستدمر حياتك وحياة عائلتك وقد تقضي عليك وانت نائم عاجل وفي غاية الخطورة ..مرسوم ملكي عاجل يصعق كل افراد الاسرة الحاكمة ويمنع ابن ولي العهد من السفر الى مملكة البحرين بسبب فضيحة جنسية مدوية ولي العهد االسعودي يباغت الجميع بهذا الثوب الشتوي ويشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ( شاهد بالصورة ماذا كان يرتدي وتعرف على سعره ) Advertisements بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. هل تذكرون الفنانة التي ظهرت في مقطع إباحي مع خالد يوسف تنهار وتردد.. “متكرهنيش في عيشتي عايزيني أموت”! (فيديو صادم) ورد للتو... صواريخ حرارية وقناصات وذخائر .. تفاصيل عملية ايقاف الضباط الاماراتيين بشبوة وكشف شحنة السلاح وكيف تعامل معهم أفراد النقطة.. شاهد وردنا الان... مفاجأة صادمة تكشف علاقة اغتيال ''بن زايد'' بحرب اليمن ومن هو “الرأس الكبير” في العملية وأشارت المصادر إلى شكوك تدور حول تصفيته من قبل محمد بن زايد بعدما أخفى أخاه الأكبر رئيس الدولة عن الأنظار، لينفرد بالحكم المطلق والرأي المطلق على الدولة

وكان قد أعلن، مساء الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عن عمر يناهز الـ 64 عاما. والراحل الشيخ سلطان هو الابن الثاني للشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات. ونعى الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أخاه الراحل، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية وجاء فيه: ”رئيس الدولة ينعى أخاه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم“.



بدورها، أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام.

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