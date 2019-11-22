شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تناول " الرومان " صيدلية بحد ذاتها وهذا ما يحدث لجسمك اذا اكلتها..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أظهرت العديد من الدراسات فوائد الرمان، لا سيما دوره في الحفاظ على سلامة القلب والشرايين.

ويعتبر الرمان من أكثر الفواكه غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

جديد الخليج 365:

Advertisements

كما أن هناك العديد من الفوائد لتناول الرمان وشرب عصيره منها:

1- غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الرمان على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة مثل:

فيتامين B وK وA وC.

البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم وحتى الفسفور.

يعتبر الرمان غني بمضادات الاكسدة، ليشكل بذلك سلاحاً فعالاً في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المختلفة وحتى علاجها.

2- تعزيز صحة الفم والاسنان

أثبتت دراسة علمية أمريكية أجريت من قبل باحثين في جامعة اوهايو ونشرت في مجلة Phytotherapy Research أن :

الرمان يساهم في تعزيز صحة الفم والأسنان ويقلل من خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الرمان يومياً لأربعة أسابيع، قلل من مسببات أمراض الفم وقلل من مستوى البروتين الذي يسبب تكون البلاك، لأن زيادة نشاط مضادات الأكسدة في الرمان ساهم في منع تمسك البكتيريا في الفم.

3- جيد لصحة القلب

أشارت دراسة أخرى إلى أن الرمان ساهم في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية وأمراض القلب وتصلب الشرايين.

4- يقي من السرطان

حيث تبين أنه غني بالمركبات الكيميائية (مثل الفيتوكيماويات من نوع البوليفينول). وقد أثبتت الدراسات المخبرية أن الكثير من مكونات الرمان تتسم بالقدرة على الحد من تفشي الخلايا السرطانية.

وذلك لغناه بمضادات الاكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي ومنع السرطانات.

5- غني بالحديد الذي يساهم في الوقاية من العديد من الامراض

ليس هذا وحسب، بل إن معدن الحديد الموجود في الرمان بكثرة يساعد في التغلب على فقر الدم Anemia، إضافة إلى فوائده المختلفة والتي تتمثل في:

التخفيف من حالات التهاب المفاصل.

المساعدة في علاج التهابات العيون.

الوقاية من هشاشة العظام.

6- فوائد جمالية

بالرغم من فوائد الرمان العديدة في المجال الطبي، إلا أنه أثبت دوره الفعال أيضاً في المجال التجميلي، حيث يساهم في إبطاء عملية الشيخوخة، بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة، التي تعمل على حماية الجلد والخلايا من عملية الشيخوخة.