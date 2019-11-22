اليمن تطالب استراليا بمراجعة آلية الدعم الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات طالب سفير اليمن غير المقيم في كانبرا الدكتور عبدالغني الشميري اليوم الحكومة الاسترالية بمراجعة آلية الدعم الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي الذي تساهم فيه استراليا بحيث تصل تلك المساعدات الي مستحقيها خاصة مع تعمد ميليشيا الحوثية الانقلابية بتوجيه تلك المساعدات الي غير الجهات المستهدفة وبيعها في السوق السوداء.

Advertisements ووفق وكالة "سبأ" جاء ذلك خلال لقائه مع مديرة المساعدات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية وقطاع الشراكات بوزارة الخارجية الاسترالية راشيل موري التي ابدأت اسفها لتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن. وذكرت ان بلادها بصدد مراجعة السياسية الخاصة بالمساعدات الإنسانية وفق آلية اكثر دقة وبما يخدم الجهات او الأطراف الاكثر الحاحا للوصول الي المساعدات الإنسانية. وأكدت ان تعيين سفير لدي استراليا سيفتح الأبواب المباشرة للتعاون والتنسيق بين البلدين خاصة في جانب المساعدات الإنسانية.

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