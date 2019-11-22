شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. ولي العهد السعودي يشهد انطلاق سباق "الفورملا إي" في الدرعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 شهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا_إي" للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان واستقباله بعزف النشيد الوطني. وكان في استقبال ولي العهد بالدرعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعدد من المسؤولين.

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