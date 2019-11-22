خطباء المليشيا يحذرون المواطنين من الاستجابة لدعوات التظاهرات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
حذر خطباء مليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء المواطنين من الاستجابة لأي دعوات لمظاهرات أو انتفاضة شعبية ضدها مماثلة لما جراء في العراق ولبنان.
وقال مصلون، إن خطباء المليشيا خلال خطبتي صلاة الجمعة حذروا المصلين في المساجد من الاستجابة لأي دعوات لمظاهرات أو انتفاضة شعبية ضدها مماثلة لما جرى في العراق ولبنان.
وأضافوا أن هذه الدعوات تهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطق سيطرتهم.
وتابعوا أن خطباء المليشيات دعوا إلى الوقوف بوجه هذه الدعوات بصرامة وبقوة السلاح، بالإضافة إلى التحذير من ما أسموه الحرب الناعمة التي تنفذها أدوات «العدوان» في الداخل، حد وصفهم.
ولفتوا إلى أن خطبتي صلاة الجمعة كانت موحدة وعممتها المليشيات الحوثية عبر وزارة الاوقاف والإرشاد المختطفة في أغلب المساجد الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء.
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