شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. مقتل عدد من عناصر المليشيا بقصف مدفعي في مريس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ الضالع شنت مدفعية قوات المقاومة المشتركة قصفا دقيقا على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب البلاد. Advertisements وأكدت مصادر ميدانية أن قوات المقاومة شنت قصفا مدفعيا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة مريس، شمالي قعطبة. وأضافت المصادر أن المقاومة شنت قصفا مباشرا طال طقماً حوثياً في منطقة "يعيس"، بجبهة مريس وأوضحت ان القصف أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي، وإعطاب طقم. وتشهد جبهات شمال الضالع، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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