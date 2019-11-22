اختتام دورة في مجال العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان لليمنيين في المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات



اختتمت في الرباط الدورة التدريبية للطلاب اليمنيين في المغرب مجال حقوق الإنسان والتي نظمتها السفارة بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعهد ادريس بنزكري للتكوين بمشاركة 30 طالب دراسات عليا وعدد من أبناء الجالية اليمنية.

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وقال السفير عزالدين الاصبحي في افتتاح الدورة ان " هذا النشاط يأتي في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لتأهيل كوادرنا الوطنية في مختلف المجالات ومنها تعزيز قدرات الدارسين في مجال القانون والدراسات العليا بقضايا بناء السلام وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ".

واعرب تقدير السفارة اليمنية للاشقاء في المغرب على فتح المجالات امام الطلاب وأبناء الجالية اليمنية لتعزيز قدراتهم والاستفادة من منابر العلم المختلفة ودعمهم المستمر لكل قضايا اليمن وترسيخ السلام فيها واستعادة مؤسسات الدولة، وتأكيدهم الدائم على دعم استقرار اليمن ووحدته.

وكان حفل الافتتاح قد حضره منير عبداللطيف عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤكدا دعم رئيسة المجلس وقيادة المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان لبرنامج التعاون المشترك في هذا المجال ومن ضمنها الدورات المتخصصة في العدالة الانتقالية ونقل تجربة المغرب المتميزة في هذا المسار.

وتناول البرنامج آليات الحماية الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني والعدالة الانتقالية.