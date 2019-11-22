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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. القطاع الصحي يطالب القضاء بسرعة البت في مقتل أحد موظفيه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ مأرب
نظم القطاع الصحي الحكومي والخاص في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، اليوم الخميس وقفة احتجاجية بشأن قضية قتل أحد موظفيه قبل عدة أسابيع.
ودعا القطاع في الوقفة الاحتجاجية إلى سرعة البت في قضية مقتل زميلهم علي البليلي مدير الموارد البشرية.
وطالب القطاع الأجهزة المختصة بسرعة تعجيل القضية وتنفيذ الحكم ضد الجاني.
وأشار القطاع في الوقفة إلى أن القضية صار لها أكثر من شهر، ومتوقفة عند رئيس محكمة الاستئناف.
ولفت إلى أنه لا تقدم في القضية، وأنه يتم التعامل مع الحادثة على أنها عادية وبتماطل وأضح.
وسقط البليلي قتيلا قبل أسابيع برصاص شخص تهجم على مقر عمل الجاني وسط مدينة مأرب.
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