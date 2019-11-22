شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخوخة.. مخيم طبي يستهدف اجراء 251 عملية جراحية للعيون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019 الخليج 365 - الحديدة

تمول جمعية الرحمة العالمية بمديرية الخوخة محافظة الحديدة المخيم الطبي المجاني الـ 59 لمكافحة العمى وامراض العيون والذي تنفذه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة والذي يبدأ السبت القادم. وأوضح مدير عام مؤسسة التواصل رائد ابراهيم أن المخيم "يستهدف إجراء المعاينة والفحوصات المجانية لـ 2000 حالة مرضية، إضافة إلى إجراء 251 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات اللاصقة وصرف أدوية مجانية للحالات المستهدفة من الفقراء والمحتاجين في مديرية الخوخة والمناطق المجاورة.

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