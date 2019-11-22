صعدة.. التحالف يدمر تعزيزات للمليشيا في مديرية كتاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صعدة

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، تشرين الثاني 22، 2019، غارات جوية على تعزيزات لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية على تعزيزات لميلشيا الحوثي في منطقة البقع بمديرية كتاف شرقي المحافظة.

وأضافت المصادر أن الغارات الجوية أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة وتدمير أطقم.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتعزيزات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.