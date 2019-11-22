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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مليشيا الحوثي تهدد بإغلاق عدد من محطات الإذاعة الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
أبلغت السلطات الاعلامية التابعة لمليشيا الحوثي الإذاعات الخاصة في صنعاء بأنها ستُغلق في حال لم تستجب لإجراءات جديدة.
وأكد مالكو عدد من الإذاعات الخاصة أن السلطات الحوثية طلبت منهم تصحيح أوضاعهم مالم فإن هذه الاذاعات ستُغلق بعد أسبوع من تاريخ الإنذار.
ولفت مالكو الإذاعات إلى أنهم مستكملين كل الإجراءات القانونية الخاصة بهم.
وأضافوا ان الغرض من هذه الخطوة هو ابتزاز هذه الإذاعات ونهبها ماليا.
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