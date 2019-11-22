صنعاء.. مليشيا الحوثي تهدد بإغلاق عدد من محطات الإذاعة الخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

Advertisements

أبلغت السلطات الاعلامية التابعة لمليشيا الحوثي الإذاعات الخاصة في صنعاء بأنها ستُغلق في حال لم تستجب لإجراءات جديدة.

وأكد مالكو عدد من الإذاعات الخاصة أن السلطات الحوثية طلبت منهم تصحيح أوضاعهم مالم فإن هذه الاذاعات ستُغلق بعد أسبوع من تاريخ الإنذار.

ولفت مالكو الإذاعات إلى أنهم مستكملين كل الإجراءات القانونية الخاصة بهم.

وأضافوا ان الغرض من هذه الخطوة هو ابتزاز هذه الإذاعات ونهبها ماليا.