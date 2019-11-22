مقتل امرأة برصاص مسلحين في مديرية الشعر بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، الجمعة 22 نوفمبر /تشرين الثاني 2019، بمقتل امرأة في الشعر بعد يوم واحد من العثور على جثة طفل قتل خنقاً وحرقاً.

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وقالت المصادر، إن امرأة قتلت برصاص مسلح في قرية "الضيعة" بمديرية الشعر شرق محافظة إب.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من العثور على جثة طفل قتل وبصورة وحشية خنقا وحرقا، وسط فوضى أمنية عارمة تضرب مختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثي.

وبخصوص تطورات قضية الطفل، يحيى القيفي، كشفت المصادر عن مطالبات واسعة في محافظة إب بسرعة محاكمة ومحاسبة الجناة الذين خطفوا وقتلوا الطفل "القيفي" بمديرية الشعر شرق إب بعد اختفائه الشهر الماضي في ظروف غامضة في ظل فوضى أمنية راح ضحيتها الكثير من أبناء المحافظة خصوصا الأطفال.

وبينت المصادر، أن خاطفي الطفل "يحيى القيفي" كانوا يطالبون بفدية مالية من والد وأسرة الطفل، في الوقت الذي تم إبلاغ الجهات الأمنية بالمديرية والخاضعة لسيطرة المليشيا، والتي لم تحرك ساكنا جراء مناشدة الأب وأسرة الطفل لإنقاذ طفلهم المختطف.