قصف مدفعي حوثي يستهدف منازل المواطنين في الدريهمي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ الحديدة شنت مليشيا الحوثي قصفا مدفعيا وبأسلحة متوسطة صوب مساكن وقرى في مديرية الدريهمي إلى الجنوب من محافظة الحديدة الساحلية. Advertisements وبحسب مصادر محلية، قامت المليشيا الإرهابية، الموالية لإيران، بعمليات قصف ليلية للمناطق والقرى السكنية شمال الدريهمي مستخدمة مدفعية الهاون الثقيلة. وذكرت أن المليشيا استهدفت منازل أخرى للمواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة عياري 23 و14.5 بشكل مكثف وعنيف. ولفتت المصادر إلى أن هذا القصف خلف حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين. يشار إلى أن استهداف المليشيا الحوثية للأحياء السكنية ومنازل المواطنين خلف إصابة واستشهاد مئات المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال في مديريات المحافظة الواقعة غرب اليمن.

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