شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال وطلاق وزوجة ثانية.. قصة الفنانة صابرين مع الحجاب وحتى خلعه والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة المصرية صابرين للعديد من الانتقادات خلال الأيام الماضية، بعد خلعها الحجاب مؤخرا عقب سنوات طويلة من ارتدائه.



في عام 1999 بدأت قصة مع الحجاب بعد أن تردد اسمها بقوة كبطلة استطاعت أن تبهر المشاهدين، وتنجح في تجسيد رحلة كوكب الشرق أم كلثوم، لتأتي المفاجأة متمثلة في ابتعاد صابرين عن الساحة الفنية.



وحسب “العربية. نت” في وقت لاحق كشفت العديد من الكواليس التي صاحبت حياتها الشخصية بعد عرض المسلسل. حيث انفصلت عن زوجها الأول والد ابنها، وغابت صابرين لسنوات ثم عادت لتمثل وهي ترتدي الحجاب، وأعلن عن مشاركتها في مسلسل “الفنار” الذي عرض عام 2008، وقررت أن ترتدي باروكة في أحد المشاهد.

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وخرجت الفنانة عفاف شعيب لتؤكد أن صابرين اتصلت بها كثيرا لتسألها عن الأمر، لكنها في نهاية المطاف حصلت على فتوى دينية بجواز استخدام الباروكة في التمثيل، إلا أن مقالا نشره الناقد الفني طارق الشناوي في تلك الفترة نفى هذا الأمر. حيث كشف عن اتصال جمعه بصابرين وأكدت له فيه أنها لم تتواصل مع أي داعية إسلامي، حيث لم تتصل بأحد وقت ارتداء الحجاب، وبالتالي لن تتواصل مع أحد حينما تتخذ قرارا جديدا.

و دخلت صابرين في مرحلة جديدة أطلقت عليها اسم “الاحتشام”.

وفي هذه الفترة اختلف حجاب صابرين حيث استغنت عن بعض القطع وظهر الحجاب وهو يغطي الشعر بالكاد، كما أن ظهورها بالباروكة في الأعمال الفنية بات أمرا معتادا.



يشار إلى أن صابرين تزوجت صابرين من طارق صادق وقبلت أن تكون زوجة ثانية، وأنجبت من زوجها ثلاثة أبناء، لتصبح أما لأربعة ذكور.

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