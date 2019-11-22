سلمان للإغاثة ينفذ مشروع رصف طريق صبر - مفرق الوهط بلحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات

Advertisements نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع رصف طريق صبر- مفرق الوهط بمحافظة لحج ضمن مشروع سبل العيش في اليمن بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. كما وزع المركز 6,100 كرتون من التمور في محافظتي تعز ومأرب، استفاد منها الأسر النازحة والفقيرة والأيتام والمجتمع المضيف. وجرى توزيع 1,850 كرتونا في مديريتي صالة والمظفر بمحافظة تعز، و4,250 كرتونا في مديرية الوادي بمحافظة مأرب.

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