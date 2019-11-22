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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر صادم لكل المغتربين اليمنيين في السعودية..محلات الصرافة ترفض التعامل بالريال السعودي لهذا السبب الصادم..اسعار العملات ظهر اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019م

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