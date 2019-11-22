شكرا لمتابعة خبر عن شاهد الفيديو الذي صدم مليار مسلم واستفز مشاعرهم وابكاهم من شدة القهر ( شاهد الفيديو الكارثي الذي وقع في المقهى لمرأة مسلمة رغم انها حامل وفي بطنها جنين ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الذي صدم مليار مسلم واستفز مشاعرهم وابكاهم من شدة القهر ( شاهد الفيديو الكارثي الذي وقع في المقهى لمرأة مسلمة رغم انها حامل وفي بطنها جنين )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفيديو الذي صدم مليار مسلم واستفز مشاعرهم وابكاهم من شدة القهر ( شاهد الفيديو الكارثي الذي وقع في المقهى لمرأة مسلمة رغم انها حامل وفي بطنها جنين ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.