شكرا لمتابعة خبر عن منظمة السلام الكورية العالمية ( HWPL) تبتكر طريقة جديدة وفريدة من نوعها لمحاربة التطرف الديني والتعايش السلمي بين مختلف اصحاب الديانات السماوية ( صور ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - منظمة السلام الكورية العالمية ( HWPL) تبتكر طريقة جديدة وفريدة من نوعها لمحاربة التطرف الديني والتعايش السلمي بين مختلف اصحاب الديانات السماوية ( صور )

اقامت منظمة السلام الكورية العالمية HWPL التابعة للامم المتحدة حفل تنظيم في العاشر من شهر نوفمبر الجاري احتفالا كبيرا بتخريج دفعة من اللاهوتيين الذين يقومون بعمل نشر ثقافة السلام العالمية التي تحقق الامن والاستقرار ليس فقط في كوريا بل في العالم اجمع .

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

خبر صادم لكل المعتربين اليمنيين في السعودية..محلات الصرافة ترفض التعامل بالريال السعودي لهذا السبب الصادم..اسعار العملات ظهر اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019م

شاهد الفيديو الذي صدم مليار مسلم واستفز مشاعرهم وابكاهم من شدة القهر ( شاهد القيديو الكارثي الذي وقع في المقهى لمرأة مسلمة رغم انها حامل وفي بطنها جنين )

منظمة السلام الكورية العالمية ( HWPL) تبتكر طريقة جديدة وفريدة من نوعها المحاربة التطرف الديني والتعايش السلمي بين مختلف اصحاب الديانات السماوية ( صور )

حسناء لبنانية فقيرة فشلت في شراء راديو لسماع الاغاني فجن جنونها وانقلبت حياتها راسا على عقب لتصبح اثرى واشهر لبنانية في الوطن العربي ( شاهد 6 صور)

شابة يمنية ابهرت كل نساء اليمن وخاصة زوجات المغتربين بشجاعتها وجراءتها بعد ان علمت ان زوجها المغترب في السعودية توفي بطريقة غامضة..لن تصدق مافعلته

هل تذكرون رئيس كوريا الشمالية الذي شتم الرئيس ترامب وهدد بضرب البيت الابيض ...شاهد الرسالة التي بعثها اليمنيين اليه وماذا طلبوا منه ( صورة + نص الرسالة )



ورد للتو..اعلان رسمي من قلب العاصمة الامريكية "واشنطن" يثلج صدور كل اليمنيين شمالا وجنوبا ويجعل هادي والزبيدي وعبد الملك الحوثي يطيرون فرحا

شاهد بالفيديو..السعودية تخرج عن صمتها وتباغت الامارات ومصر والبحرين وتعلن رسميا موقفها من المصالحة مع قطر، وامير قطر يطير فرحا

المدينة المنورة تشهد جريمة مروعة اهتزت لها السموات والارض..مغترب يمني يقدم على عمل قبيح وفاضح ومقزز ومحرم شرعا مع طفلة سعودية عمرها 8 سنوات فقط



صحفي يمني جريء يباغت ولي عهد ابو ظبي وكل ابناء الشيخ زيد ويجبرهم على البكاء وذرف الدموع بعد ان كشف هذه الحقيقة عن والدهم الشيخ زايد ( شاهد 3 صور )

شاهد بالصور الى اين هرب شلال شايع مدير امن عدن بعد تجريده من صلاحياته ومنعه من دخول مقر التحالف في عدن ( 4 صور تكشف مكانه وماذا يفعل )



صدمة كبيرة للأجهزة الامنية السعودية بعد عثورها على هذا الشيء المرعب والمخيف والهلع والخوف يسيطر على سكان هذه المدينة السعودية الواقعة على الحدود اليمنية

هل تذكرون غطرسة زوجة هذا الرئيس العربي التي قالت أنا اقوى امرأة عربية..شاهد ماذا حدث لها وجعل ابنها الكبير يبكي مثل الاطفال ويطلب الدعاء لها ( 3 صورة صادمة )

شابة خليجية في غاية الحسن والجمال تتعرض على الهواء مباشرة لسؤال صادم وفاضح من شاب قليل الادب ...شاهد كيف كانت ردة فعلها وبماذا اجابت على الشاب الوقح

خطأ قاتل صعق الأطباء بعد عملية جراحية لفتاة يمنية ..وعند فتح بطنها كانت المفاجأة المزلزلة التي صدمت الجمييع واذهلتهم..شاهد ماتم العثور عليه

خطير للغاية ..الامارت تدق ساعة الصفر وتحظر للضربة الكبرى للاطاحة بالرئيس هادي والجنرال الاحمر ( لن تصدق من هما الشخصان البديلان لهادي ونائبه )

وكيل مدرسة سعودية يباغت احد المعلمين بأغرب عقاب والاخير يشعر بالرعب والهلع وعندما وصل رجال الشرطة الى المدرسة شعرو بالصدمة ولم يصدقوا ما حدث

الاتحاد الاوروبي ومجلس الامن الدولي يباغتون الجميع بضربة لم يتوقعها احد ستقصم ظهر عيدروس الزبيدي وتقهر كل الجنوبيين وتبدد حلمهم بدولة جنوبية مستقلة

اعتزال وطلاق وزوجة ثانية.. قصة الفنانة المصرية “صابرين” مع الحجاب وحتى خلعه !

شاهد.. الفنان حسين فهمي يفاجئ الجمهور بظهوره مع زوجته الجديدة لأول مرة

Advertisements

ورد للتو.. هذا مايحدث الان بين أمراء الاسرة الحاكمة.. والملك سلمان يفاجئ الجميع ويعلن اعتزاله وتسليم مقاليد السلطة لولي العهد "محمد بن سلمان".. تفاصيل طارئة

صوت و صورة.. زلزال من أبراج ”سما المصري ” تظهر بالفستان الاحمر المتوهج

شاهد فيديو.. سما المصري تنشر فيديو تتظاهر بلبوصة : شوفوا بتطالب بحق مين

ظهور جديد للراقصة ’’سما المصري‘‘ لن تصدق ماذا تعمل بقميص النوم ..شاهد فيديو صادم

سما المصري تقارن تضاريسها بمؤخرة رانيا يوسف! – صورة

شاهد... أول ظهور لشيماء الحاج بعد فضيحة الفيديوهات الاباحية

اختفاء غامض لأميرة من "آل سعود".. و"دويتشه فيله" يفجر مفاجات مزلزلة ويكشف علاقة محمد بن سلمان بالحادثة



واعتبر رئيس المنظمة الكورية السيد لي مان هو ان الديانات السماوية كلها ( الاسلام والمسيحية واليهودية ) تدغو الى السلام والتعايش بين مختلف الديانات وعدم خوض حرب مدمرة تحت شعار الدين.



ويرى المسؤولون في المنظمة الكورية ( HWPL) ان الدين امر ضروري للحياة فبدون ذلك تتحول الحياة الى غابة يقتل فيها القوي الضعيف شريطة عدم اكراه الاخرين على اعتناق ديلنة محددة او قيام احدى الديانات بفرض نفسها على الاخرين واجبارهم غلى اعتناق هذا الدين او ذاك فلا اكراه في الدين ولكل شخص ديانة او معتقد يجب احترامه .

I hope this letter finds you well. I am Kang Tae-ho, the HQ Managing Director of Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL).



I would like to first offer you my greetings in gratitude for the family of peace who share in our faith and effort in actualizing world peace.

HWPL is a global non-governmental organization for peace that transcends national borders, ideologies, and religions. We have been running tirelessly with numerous civil societies and leaders from various walks of life from across the world in order to cease all wars on earth and to achieve world peace.

In the midst of this endeavor, I am writing to inform you that the chairman of HWPL, who also is the chairman of Shincheonji Church of Jesus, held a graduation ceremony of 103,764 theology center graduates on November 10. These students have completed the theology course in just ten months, and still 100,000 more theology students are currently studying and waiting to graduate.

As religions have lost their place in giving light to the world, the world has turned into a state of darkness like night today. In such a time, this graduation is groundbreaking news like a great light to the world. In Korea and other countries, many journalists have been reporting it as a work of the Holy Spirit that no man can achieve on his own, done only by God’s power.

I would like to ask the HWPL Publicity Ambassadors and media outlets to share press releases with the news media in your country as well as surrounding countries and report news of the 100,000 Graduation Ceremony (with an actual number of 103,764 graduates) of Shincheonji Church of Jesus. For your reference, attached are some press releases published by other media outlets.

Thank you for your enthusiasm and dedication. I hope to bring good news to you soon. May peace be with you and your family always.

We are one!

Hello

This is Hugh Kim on behalf of HWPL, an international peace organization in Special Consultative Status with the UN Economic and Social Council (ECOSOC) and associated with the UN Department of Global Communications (DGC). So as I sent you recently regarding the seminar, we are focusing on resolving human rights abuses and religious freedom.

As you can see the letter above, HWPL has been running tirelessly with numerous civil societies and leaders from various walks of life from across the world in order to cease all wars on earth and to achieve world peace But there are many misunderstanding just because the chairman of HWPL is also the chairman of Shincheonji Church of Jesus.

But recently, a religious event was held in Seoul, South Korea on the 10th of November, and I would like to request a media coverage as this event can give great implications in terms of “religious freedom” worldwide.

Related to this issue, in many parts of the world, there was an issue of 'forced conversion education' in which many religions oppressed minority religions and forcibly changed religious beliefs. The incident happened and citizens petitioned the President in order to call upon investigating the cause of an incident.

Peace can never be achieved without resolving the problem of religious violence, and for the same reason, HWPL puts provisions on religious freedom in Articles 8-10 of DPCW to prevent the suppression of minority religions in terms of human rights. I hope you are not to be the media that can't see the truth because of a lot of fake news regarding HWPL.

In particular, Shincheonji Church was holding 100,000 people's graduation ceremony on the 10th of November despite the damage caused by CCK. HWPL agrees that this could give a big implication.

Therefore. I would like to request media coverage as an objective sight by forwarding the request of the Media Department. If you have any questions, feel free to contact us.

Hugh Kim

Tel: +82 (0)10 5757 0137

Fax: +82 (0)70 8220 5487

Department of Public Relations (International)

Heavenly Culture, World Peace, and the Restoration of Light

E-mail: [email protected]

Website: www.hwpl.kr