شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. افريقي يعتدي على راعية في ردفان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هددت مليشيا الحوثي بصنعاء، اليوم الخميس، بإغلاق آخر متنفسات للمواطنين بحجة عدم تصحيح أوضاعها. وقالت مصادر لـ"المشهد اليمني" أن عدد من مالكي الاذاعات الخاصة، تلقوا

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