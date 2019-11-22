شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة سعودية متزوجة تفر إلى الخارج وتتزوج من جديد على طريقة رهف القنون.. لكن النهاية في السفارة أبشع من جريمة اغتيال خاشقجي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت مواطنة سعودية تدعي غادة الفضل، تسجيلا صوتيا، لتوثيق محاولة استدراجها من قبل موظفي السفارة السعودية في اليونان.

وهربت السيدة برفقة أطفالها الثلاثة، قبل سنوات بعد تعرضها إلى التضييق من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما كانت تملك متجرا للملابس النسائية الخاصة، وبعد مساومة جنسية تعرضت لها من قبل موظف سعودي ، حسب كلامها ، والذي لا يمكن التحقق منه من جهة محايدة. وقالت الفضل في فيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إن اتصالات عديدة تصلها من قبل موظفين في السفارة، ينتحلون صفة مؤسسة، أو منظمة مدنية، ويطلبون مقابلتها، أو زيارتها في منزلها. جديد الخليج 365: Advertisements وأوضحت أنها أبلغت المنظمات المعنية بالتواصل معها، بأنها مهددة، وأن أي مكروه قد يصيبها، ستكون السفارة السعودية هي المتهم الأول بذلك.

وروت الفضل قصتها المثيرة قبل شهور، إذ بدأت بزواجها من مواطن سوري، بعد تعرضها إلى التضييق من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما كانت تملك متجرا للملابس النسائية الخاصة.

هذه المكالمة التي اجريت اليوم الساعه العاشرة والنصف صباحا pic.twitter.com/5zIp1INjUb—

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