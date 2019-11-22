شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السلطان قابوس يصدم الجميع بردة فعل غيرمتوقعة على وفاة بن زايد بشكل مفاجئ.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بعث السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، ببرقية تعزية إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بوفاة شقيقه الشيخ سلطان بن زايد ممثل رئيس الدولة.

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء العُمانية حسب ما تابعت “وطن”:”بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أخيه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.”

جديد الخليج 365:

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ونشرت وكالة الانباء الإماراتية “وام” برقية التعزية التي قدمها رئيس الإمارات المغيب منذ سنوات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكرت الوكالة في خبرها أنّ “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ينعى .. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم”.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام.

ورغم إساءة الإمارات المتكررة لسلطنة عمان ومحاولة ابن زايد زعزعة نظام الحكم عبر خلايا التجسس الإماراتية التي تم ضبطها، الا أن السلطان قابوس بادر إلى التعزية وهو الامر الذي يعكس أخلاق الكبار في الخليج.





ولاقت برقية التعزية التي أرسلها سلطان عمان إلى رئيس الإمارات خليفة بن زايد، تفاعلاً قوياً من المغردين الذين أشادوا بموقفه المشرف رغم السموم التي ينفثها محمد بن زايد تجاه السلطنة.

ورأى مغرّدون أن هناك “صراعاً صامتاً لكنه مرير في دولة الامارات، عنوانه الرئيسي الاستحواذ المطلق على السلطة وبطله ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الساعي إلى الاستيلاء على كل شيء”.