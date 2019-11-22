شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو صادم.. الإطاحة بفتيات يمنيات يمارسن ‘‘الفعل القبيح’’ في صنعاء وكاميرا المراقبة تفضحهن.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - 2019/11/21 - الساعة 02:29 مساءاً جديد الخليج 365: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو صادم.. الإطاحة بفتيات يمنيات يمارسن ‘‘الفعل القبيح’’ في صنعاء وكاميرا المراقبة تفضحهن.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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