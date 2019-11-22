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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاركة فاعلة للمهرة في مهرجان الشعوب التراثي بجامعة الملك سعود
الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365 - الرياض
شاركت محافظة المهرة في مهرجان الشعوب التراثي الذي أقيم بجامعة الملك سعود في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وكان للمهرة حضوراً قوياً وفاعلاً في المهرجان من خلال جناح خاص تم فيه إبراز جانب من الموروث الشعبي والتاريخي للمحافظة والعادات والتقاليد المهرية الأصيلة بهدف التعريف بتاريخ المهرة الضارب في القِدم ولغتها السامية التي تعود لأزمان سحيقة.
وشهد جناح المهرة إقبال كبير ومتزايد خلال المهرجان وكان مبهرا للجميع.
وساهمت هذه المشاركة في إبراز جانب وإن كان يعتبر بسيطا من تاريخ وموروث المهرة إلا إنها خطوات البداية وأول ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.
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