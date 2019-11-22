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صنعاء - ياسمين الخيامي - حسناء لبنانية فقيرة فشلت في شراء راديو لسماع الاغاني فجن جنونها وانقلبت حياتها راسا على عقب لتصبح اثرى واشهر لبنانية في الوطن العربي ( شاهد 6 صور)

2019/11/22 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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