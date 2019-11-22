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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون رئيس كوريا الشمالية الذي شتم الرئيس ترامب وهدد بضرب البيت الابيض ...شاهد الرسالة التي بعثها اليمنيين اليه وماذا طلبوا منه ( صورة + نص الرسالة )

2019/11/22 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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