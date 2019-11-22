شكرا لمتابعة خبر عن شابة يمنية ابهرت كل نساء اليمن وخاصة زوجات المغتربين بشجاعتها وجراءتها بعد ان علمت ان زوجها المغترب في السعودية توفي بطريقة غامضة..لن تصدق مافعلته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شابة يمنية ابهرت كل نساء اليمن وخاصة زوجات المغتربين بشجاعتها وجراءتها بعد ان علمت ان زوجها المغترب في السعودية توفي بطريقة غامضة..لن تصدق مافعلته

2019/11/22 الساعة 10:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شابة يمنية ابهرت كل نساء اليمن وخاصة زوجات المغتربين بشجاعتها وجراءتها بعد ان علمت ان زوجها المغترب في السعودية توفي بطريقة غامضة..لن تصدق مافعلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.