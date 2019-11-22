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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو..السعودية تخرج عن صمتها وتباغت الامارات ومصر والبحرين وتعلن رسميا موقفها من المصالحة مع قطر، وامير قطر يطير فرحا

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت، الأمير سلطان بن سعد آل سعود، إن الرياضة قد تصلح ما أفسدته السياسة والكويت تسعى في الوساطة وتقريب وجهات النظر بين دول المقاطعة. وأضاف وما يرونه الأخوة في الكويت وخصوصا نائب وزير الخارجية خالد الجارالله فنحن نتمناه إن شاء الله”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حسناء لبنانية فقيرة فشلت في شراء راديو لسماع الاغاني فجن جنونها وانقلبت حياتها راسا على عقب لتصبح اثرى واشهر لبنانية في الوطن العربي ( شاهد 6 صور) شابة يمنية ابهرت كل نساء اليمن وخاصة زوجات المغتربين بشجاعتها وجراءتها بعد ان علمت ان زوجها المغترب في السعودية توفي بطريقة غامضة..لن تصدق مافعلته هل تذكرون رئيس كوريا الشمالية الذي شتم الرئيس ترامب وهدد بضرب البيت الابيض ...شاهد الرسالة التي بعثها اليمنيين اليه وماذا طلبوا منه ( صورة + نص الرسالة )

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