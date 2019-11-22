شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ‘‘مجتهد‘‘ يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن وفاة بن زايد ويكشف بالصورة والأسم المتورط و ‘‘القاتل الفعلي‘‘ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بوفاة شقيق رئيس الدولة “المغيّب” منذ سنوات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

واعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.



جديد الخليج 365:

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وفي هذا السياق، كان المغرّد القطري الشهير “بوغانم” توقع قبل شهر إعلان خبر وفاة سلطان بن زايد.

وقال في تغريدةٍ له آنذاك:”طالما..الذباب الالكتروني الاماراتي يتمنى لك الشفاء العاجل. اتوقع بأن خبر وفاتك سيعلن قريبا”.

وبعد الإعلان عن وفاة سلطان بن زايد، أعادَ المغرّد القطري الشهر لمتابعيه تغريدته التي توقع فيها وفاة “بن زايد”، قائلاً: “تغريده كتبتها من شهر تتأكد بنسبة 1000% الله يرحم سلطان بن زايد ويغفر له “.

وفي تغريدة سابقة، إبان إعلان مرض الشيخ سلطان، نشر بوغانم تغريدة قال فيها: "توقيت اعلان مرض سلطان بن زايد الآن

مع تصعيد ابناء محمد بن زايد لمناصب سياديه

منذ اسبوع تقريبا" تعطي مؤشر قوي للغايه

بأن محمد بن زايد اقترب من الحكم

وان مرضه مدبر مثل مرض شقيقه خليفه

خاصة وان سلطان رافض سياسة اخوه محمد

الخلاصه نشر تسريب مرض سلطان

بضوء اخضر من جهاز امن ابوظبي..؟؟".