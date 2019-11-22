شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن هولندا تقطع الدعم المالي عن فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكرت وسائل إعلام عبرية أن هولندا قررت وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، فيما أعلن برلمانها رفضه الالتزام بقرار العليا الأوروبية مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وقرر المشرعون الهولنديون وقف تدفق المساعدات إلى السلطة الفلسطينية، حيث أن نسبة كبيرة من الأموال تذهب إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين.

جديد الخليج 365:

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وحسب تقرير للقناة الاسرائيلية الثانية، فإن هولندا قد تواصلت مع السلطة أكثر من 20 مرة، لكن الأخيرة رفضت وقف دفع مخصصات الأسرى والشهداء.

وتصل قيمة المساعدات المالية الهولندية المباشرة للسلطة الفلسطينية إلى مليون ونصف مليون يورو شهريا، تصرف لموظفي وزارة العدل الفلسطينية.

واعتبرت إسرائيل قرار هولندا إنجازا سياسيا مهما، يأتي بعد أيام قليلة من تصويت هولندا ضد قرار المحكمة الأوروبية وسم منتجات المستوطنات.