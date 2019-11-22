شكرا لبحثكم عن خبر حالة تأهب قصوى في صفوف الحوثيين بصنعاء واعتقالات بالمئات واجراءات مشددة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر مطلعة وموثوقة بصنعاء، الخميس، ان مليشيا الحوثي، تعيش في حالة تأهب قصوى بصفوفها واعتقالات بالمئات واجراءات أمنية مشددة بعد تزايد مخاوفهم من اشتعال ثورة ضدهم.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن "المليشيا قامت باعتقال 234 شخصا يوم أمس و اليوم الخميس، بتهمة انتماؤهم لخلايا نائمة، خوفا من اندلاع ثورة شعبية ضدها".

وقالت المصادر بأن "المليشيا كلفت قوات الامن المركزي، والنجدة، و كافة أقسام الشرطة، الى جانب نشر ٢٤ نقطة عسكرية أساسية مستحدثة، وعشرات من النقاط المؤقتة، تمارس مهامها يوميا من الساعة السادسة مساء حتى الثالثة فجراً، في إطار إجراءات استباقية تخوفا من اندلاع ثورة شعبية".

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وأشارت المصادر الى أنه "تم تكليف ما يسمى بالشرطة المجتمعية المختصة بالأحياء برفع تقارير يومية عن أي اجتماعات مقيل في كل حي تم الاشتباه بها، كما تم التعميم على المشرفين الامنيين في أحياء الامانة المختلفة بعمل نقاط تابعة للجان الشعبية على مداخل الاحياء بشكل يومي أثناء فترة المساء".

ولفتت المصادر الى "نزول حملة مكثفة الى كافة الاحياء للقيام بأخذ اطارات السيارات التالفة من مالكي محال البناشر والزيوت".

وتشهد العاصمة صنعاء احتقان شعبي ضد ممارسات المليشيا الاستفزازية، يتوقع أن ينفجر في أي لحظة مناسبة.