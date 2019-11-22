شكرا لبحثكم عن خبر قيادي بمليشيا الحوثي يوجه اتهام خطير لـ”الشرعية” و”التحالف” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه قيادي في مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، اتهاما خطيرا للحكومة اليمنية المعترف بها، ودول التحالف العربي.

وزعم القيادي حسين العزي، المعين من المليشيا نائبا لوزير الخارجية بحكومة صنعاء غير المعترف بها، و رئيسا للجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، خلال لقائه بالممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية كريستا روتنستينر، بقيام دول التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها، باستقدام اللاجئين الى اليمن، بغرض تجنيدهم في العمليات العسكرية ضد أبناء الشعب اليمني أو تجارة المخدرات.

واتهم العزي اللاجئين الفارين من جحيم الحروب والموت جوعا بالعمالة للتحالف والحكومة.

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وأشار العزي إلى استمرار تصاعد (ما اسماها) موجات الهجرة غير الشرعية وغير المنضبطة إلى داخل الأراضي اليمنية، سيما عبر المحافظات والمناطق المحررة.

وكانت مصادر بمحافظة صعدة، أفادت بأن مليشيا الحوثي تمارس الاتجار بالبشر من خلال أخذ مبالغ مالية تتراوح بين 500-1000 ريال، على كل لاجئ تقوم بنقله من مديرية حرف سفيان الى مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية.