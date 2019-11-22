شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تهدد بإغلاق آخر متنفس للمواطنين بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هددت مليشيا الحوثي بصنعاء، اليوم الخميس، بإغلاق آخر متنفسات للمواطنين بحجة عدم تصحيح أوضاعها.

وقالت مصادر لـ"المشهد اليمني" أن عدد من مالكي الاذاعات الخاصة، تلقوا اتصالات من ما يسمى الأمن الوقائي التابع للمليشيا يهددهم بإغلاق الاذاعات خلال أسبوع، بحجة عدم قيامهم بتصحيح أوضاعهم.

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واشارت المصادر الى أن المليشيا تعتزم اغلاق أكثر من ثمان إذاعات محلية خاصة، لتبقي على صوتها الاوحد والاذاعات والقنوات التابعة لها.

واغلقت المليشيا كافة الصحف وحجبت عشرات المواقع الالكترونية، واعتقلت عشرات الصحفيين وقطعت مرتباتهم وقوت اطفالهم، في مذبحة بحق الصحافة والصحافيين وحرية التعبير في اليمن.