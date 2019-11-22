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مليشيا الحوثي تهدد بإغلاق آخر متنفس للمواطنين بصنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - هددت مليشيا الحوثي بصنعاء، اليوم الخميس، بإغلاق آخر متنفسات للمواطنين بحجة عدم تصحيح أوضاعها.

وقالت مصادر لـ"المشهد اليمني" أن عدد من مالكي الاذاعات الخاصة، تلقوا اتصالات من ما يسمى الأمن الوقائي التابع للمليشيا يهددهم بإغلاق الاذاعات خلال أسبوع، بحجة عدم قيامهم بتصحيح أوضاعهم.

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واشارت المصادر الى أن المليشيا تعتزم اغلاق أكثر من ثمان إذاعات محلية خاصة، لتبقي على صوتها الاوحد والاذاعات والقنوات التابعة لها.

واغلقت المليشيا كافة الصحف وحجبت عشرات المواقع الالكترونية، واعتقلت عشرات الصحفيين وقطعت مرتباتهم وقوت اطفالهم، في مذبحة بحق الصحافة والصحافيين وحرية التعبير في اليمن.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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