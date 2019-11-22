شكرا لبحثكم عن خبر سائقون يمنيون يوجهون مناشدة عاجلة لرئيس كوريا الشمالية (صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سخر سائقو قاطرات تجارية يمنية، من ممارسات النقاط الامنية والعسكرية، على طول وعرض خطوط النقل في كافة المحافظات اليمنية.
و وجه السائقين مناشدة عاجلة الى الرئيس الكوري الشمالي كم جونغ أون، لصناعة صاروخ يقضي على كل المبتزين الذين يفرضون اتاوات بكافة النقاط الامنية والعسكرية في المحافظات؛ في اشارة ساخرة الى غياب الرقابة الحكومية.
وكان أحد السائقين قد نشر(صورة) للسندات المالية التي قام بتسديدها للنقاط الامنية خلال حملة واحدة فقط.
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