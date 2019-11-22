شكرا لبحثكم عن خبر إستئناف العمل بمكتب الهجرة والجوازات بعدن الاحد القادم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر مطلعة ان مكتب الهجرة والجوازات بالعاصمة عدن سيستأنف نشاطه رسميا الأحد القادم .

ووفقا لذات المصادر فإن لدى مكتب الهجرة والجوازات ، العدد الكافي من دفاتر الجوازات لإستئناف نشاطه .

واوضحت انه مع مطلع الاسبوع القادم سيكون لدى مكتب الهجرة بعدن عدد 50 الف دفتر جواز جديد ليتمكن من العمل على اكمل وجه ، لافتة ان المكتب لديه حاليا نحو 20 الف جواز وسيتم رفده بدفعة 50 الف اخرى خلال الاسابيع القادمة .

Advertisements

وفي ذات السياق اكد مصدر خاص في مكتب الهجرة والجوازات بعدن صحة تلك المعلومات ، وقال بأن عدد 50 الف جواز بالاضافة الى العدد المتوفر لدينا نستطيع من خلاله العمل على تلبية طلبات استخراج جواز المقيدة ، وكذا اي طلبات جديدة لاستخراج جواز .

وأكد ان العمل سينتظم بإذن الله ، تدريجيا وسيستطيع المكتب من الايفاء بالتزاماته كاملة بمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء ومصلحة الهجرة والجوازات .

وتوقف العمل في مكتب الهجرة والجوازات بعدن منذ اواخر اغسطس الماضي بتوجيهات من وزير الداخلية احمد الميسري بعد فراره من عدن على وقع مواجهات عنيفة شهدتها عدن سيطر فيها المجلس الانتقالي على معسكرات ومواقع امنية في المدينة