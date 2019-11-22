شكرا لبحثكم عن خبر الهيئة العامة للطيرن تعلن فتح مطار الريان بكامل جاهزيته "وثيقة" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - علنت الهيئة العامة للطيرن المدني والأرصاد عن جاهزية مطار الريان بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بعد اكتمال جاهزيته وإعادة تأهيلة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة .
وقالت الهيئة في خطاب لشركات الطيران – اليمنية ، السعيدة ، بلقيس والمنظمات الدولية – حصل المندب نيوز على نسخة منه أنه وبعد اكتمال التجهيزات نعلن فتحه للتشغيل ( استقبال وترحيل الرحلات )بكامل الجاهزية ، حيث أن العمل سيكون من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء كمرحلة أولى .
وتمت إعادة تأهيل مطار الريان الدولي بدعم كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقدمت له أجهزة ملاحية حديثة وبمواصفات دولية بعد خروجه عن الجاهزية أثناء احتلال المكلا من قبل تنظيم القاعدة .
يذكر أن المطار استقبل قبل اسبوع طائرة أممية، قادمة من مطار عدن، تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وتحمل على متنها وفداً أمميا .
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