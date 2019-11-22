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صنعاء - ياسمين الخيامي - صحفي يمني جريء يباغت ولي عهد ابو ظبي وكل ابناء الشيخ زيد ويجبرهم على البكاء وذرف الدموع بعد ان كشف هذه الحقيقة عن والدهم الشيخ زايد ( شاهد 3 صور )

2019/11/22 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر صحفي يمني جريء يباغت ولي عهد ابو ظبي وكل ابناء الشيخ زيد ويجبرهم على البكاء وذرف الدموع بعد ان كشف هذه الحقيقة عن والدهم الشيخ زايد ( شاهد 3 صور ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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