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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون غطرسة زوجة هذا الرئيس العربي التي قالت أنا اقوى امرأة عربية..شاهد ماذا حدث لها وجعل ابنها الكبير يبكي مثل الاطفال ويطلب الدعاء لها ( 3 صورة صادمة )

2019/11/22 الساعة 06:45 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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