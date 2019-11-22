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صنعاء - ياسمين الخيامي - المدينة المنورة تشهد جريمة مروعة اهتزت لها السموات والارض..مغترب يمني يقدم على عمل قبيح وفاضح ومقزز ومحرم شرعا مع طفلة سعودية عمرها 8 سنوات فقط

2019/11/22 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر المدينة المنورة تشهد جريمة مروعة اهتزت لها السموات والارض..مغترب يمني يقدم على عمل قبيح وفاضح ومقزز ومحرم شرعا مع طفلة سعودية عمرها 8 سنوات فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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