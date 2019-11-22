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صنعاء - ياسمين الخيامي - شابة خليجية في غاية الحسن والجمال تتعرض على الهواء مباشرة لسؤال صادم وفاضح من شاب قليل الادب ...شاهد كيف كانت ردة فعلها وبماذا اجابت على الشاب الوقح

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