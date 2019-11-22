شكرا لمتابعة خبر عن خطأ قاتل صعق الأطباء بعد عملية جراحية لفتاة يمنية ..وعند فتح بطنها كانت المفاجأة المزلزلة التي صدمت الجمييع واذهلتهم..شاهد ماتم العثور عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - خطأ قاتل صعق الأطباء بعد عملية جراحية لفتاة يمنية ..وعند فتح بطنها كانت المفاجأة المزلزلة التي صدمت الجمييع واذهلتهم..شاهد ماتم العثور عليه

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