شكرا لبحثكم عن خبر تقرير رسمي يكشف عن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف تقرير رسمي عن عدد المشتركين بالشركات اليمنية للهاتف النقال (يمن موبايل، سبأفون، إم تي إن يمن).

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء، أن مشتركي الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية وصل حتى منتصف نوفمبر الجاري إلى 18 مليون و597 ألف و333 مشترك.

وبين التقرير أن عدد مشتركي شركة يمن موبايل وصل إلى سبعة ملايين و 474 ألف و 459 مشترك، في حين بلغ عدد مشتركي شركة سبأفون خمسة ملايين و 230 ألف و 611 مشترك.

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ولفت التقرير الى أن مشتركي شركة ام تي إن يمن بلغوا أربعة ملايين و 957 ألف و459 مشترك، ومشتركي شركة واي 934 ألف و 805 مشترك.

ويشكو المشتركين من تردي خدمة الاتصالات والانترنت وارتفاع اسعارها في الآونة الاخيرة، بسبب اجراءات جديدة فرضتها مليشيا الحوثي.