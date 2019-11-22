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جريمة جديدة تهز محافظة إب

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يزيد بن سلمان - شبوة - لم يكاد يستفيق الجميع من هول الصدمة التي تلقوها إثر العثور على جثة الطفل يحي القيفي، بمديرية الشعر، محافظة إب، الا و تفاجئوا بجريمة قتل جديدة، اليوم الخميس، هزت المديرية.

مصادر محلية أفادت لـ"المشهد اليمني" بمقتل امرأه من قرية الضيعة في حفل زفاف بالمديرية، ليتحول الفرح الى حزن، والحفل الى مأتم.

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واشارت المصادر الى أن المرأة قتلت بالرصاص، لكنها لم توضح ما اذا كانت طريقة القتل بالخطأ أو العمد.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي انفلاتا أمنيا غير مسبوق، ترتفع وتيرته يوما بعد أخر.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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