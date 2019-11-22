شكرا لبحثكم عن خبر جريمة جديدة تهز محافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لم يكاد يستفيق الجميع من هول الصدمة التي تلقوها إثر العثور على جثة الطفل يحي القيفي، بمديرية الشعر، محافظة إب، الا و تفاجئوا بجريمة قتل جديدة، اليوم الخميس، هزت المديرية.

مصادر محلية أفادت لـ"المشهد اليمني" بمقتل امرأه من قرية الضيعة في حفل زفاف بالمديرية، ليتحول الفرح الى حزن، والحفل الى مأتم.

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واشارت المصادر الى أن المرأة قتلت بالرصاص، لكنها لم توضح ما اذا كانت طريقة القتل بالخطأ أو العمد.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي انفلاتا أمنيا غير مسبوق، ترتفع وتيرته يوما بعد أخر.