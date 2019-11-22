شكرا لبحثكم عن خبر أحمد علي وطارق في ظهور مفاجئ من أبو ظبي لأول مرة منذ سنوات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت وسائل اعلام اماراتية صورة لأحمد علي والعميد طارق صالح في اجتماع بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي هو الأول منذ سنوات.

واجتمع طارق واحمد علي لتقديم واجب العزاء لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وذلك بوفاة شقيقة سلطان بن زايد. Advertisements

وأثارت الصورة التي جمعت بين احمد علي وطارق ردود فعل واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي في ظروف سياسية متسارعة في اليمن.

ويعيش أحمد علي في الامارات منذ تعيينه سفيرا لليمن لدى الامارات قبل أكثر من 7 أعوام ولم يتمكن من مغادرة الامارات عقب فرض مجلس الامن عليه عقوبات بكونه أحمد المتسببين في عرقة المرحلة الانتقالية.

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