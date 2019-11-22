شكرا لبحثكم عن خبر أول تجاوب من السلطة المحلية بمحافظة إب مع جريمة الطفل القيفي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظة إب، اليوم الخميس، أن السلطة المحلية بالمحافظة تجاوبت رسميا مع الجريمة الشنعاء المرتكبة بحق الطفل يحي القيفي، الذي اغتالته أيادي الغدر بمديرية الشعر.

وأوضخت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن محافظ المحافظة، اللواء عبدالواحد صلاح، المعين من مليشيا الحوثي، وجه بتوقيف مدير عام مديرية الشعر ومدير أمن المديرية عن العمل، وإحالتهما للتحقيق.

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واشارت المصادر الى أن صلاح وجه أيضا بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في قضية الطفل يحيى والكشف عن ملابساتها باعتبارها قضية رأي عام، والسير في الإجراءات القانونية على وجه السرعة، للكشف عن تفاصيلها وملابساتها والأيادي الآثمة التي تقف خلفها، حتى ينال مرتكبيها عقابهم الرادع والسريع.

وعثر أمس بمديرية الشعر على جثة الطفل القيفي، مقتول خنقا ومحروق بمادة الاسيد، في منطقة مهجورة بقريته.