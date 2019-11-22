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أول تجاوب من السلطة المحلية بمحافظة إب مع جريمة الطفل القيفي

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظة إب، اليوم الخميس، أن السلطة المحلية بالمحافظة تجاوبت رسميا مع الجريمة الشنعاء المرتكبة بحق الطفل يحي القيفي، الذي اغتالته أيادي الغدر بمديرية الشعر.

وأوضخت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن محافظ المحافظة، اللواء عبدالواحد صلاح، المعين من مليشيا الحوثي، وجه بتوقيف مدير عام مديرية الشعر ومدير أمن المديرية عن العمل، وإحالتهما للتحقيق.

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واشارت المصادر الى أن صلاح وجه أيضا بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في قضية الطفل يحيى والكشف عن ملابساتها باعتبارها قضية رأي عام، والسير في الإجراءات القانونية على وجه السرعة، للكشف عن تفاصيلها وملابساتها والأيادي الآثمة التي تقف خلفها، حتى ينال مرتكبيها عقابهم الرادع والسريع.

وعثر أمس بمديرية الشعر على جثة الطفل القيفي، مقتول خنقا ومحروق بمادة الاسيد، في منطقة مهجورة بقريته.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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