عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مناقشة طرق تدريس اللغة الانجليزية في الثانويات النموذجية بوادي حضرموت

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقشت ورشة عمل بمدينة سيئون محافظة حضرموت، برنامج تدريس اللغة الانجليزية واليات تطويره في الثانويات النموذجية بوادي حضرموت والتي نظمتها مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية بالتنسيق مع مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء.



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واستهدفت الورشة رؤساء الشعب الانجليزية في الثانويات النموذجية.

وفي افتتاح الورشة، أشاد مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم ،بجهود مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية واهتمامها بتفعيل المناهج الدراسية في الثانويات النموذجية ، ومنها اللغة الانجليزية..مبديا استعداد مكتب التربية تذليل كافة الصعاوبات التي تواجه عمل المؤسسة في الوادي .

من جانبه أشار مدير إدارة التعليم بمؤسسة حضرموت للتنمية البشرية أمين باعباد،الى أن الورشة ستخرج بالعديد من القرارات والتوصيات الهادفة الى تطوير العمل التربوي والتعليمي في المدارس النموذجية ، وخاصة الاهتمام باللغة الانجليزية.