شكرا لبحثكم عن خبر البرلمان العربي يدين إعتماد إيران سفير للحوثيين لديها وتسليمه مقر السفارة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ادان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي بأشد العبارات اعتماد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سفيراً لمليشيات الحوثي الإنقلابية وتسليمه مقر سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة الإيرانية طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له إن هذا الموقف الإيراني يُعد خرقاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية الدولية ومبدأ حُرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصةً القرار رقم (2216) لعام 2015م".

واضاف"إن إعتراف الجمهورية الإيرانية الإسلامية رسمياً بميليشيا الحوثي الإنقلابية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع يُعدُ سلوكاً عدائياً وانتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية".

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وحمل البرلما العربي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولية تبعات هذا الموقف وما يُمثله من عرقلة لمساعي الحل السياسي في الجمهورية اليمينة، وتهديدٍ للسلم والأمن لدول الجوار..مطالباً الأمم المتحدة ممثلةً في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسئولياتها تجاه ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية، واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية التابعة للجمهورية اليمنية في إيران من أي اقتحام أو ضرر.

وجددرئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي التام للشرعية في الجمهورية اليمنية والمعترف بها دولياً ممثلةً بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وسيادة أراضيه.