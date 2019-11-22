شكرا لبحثكم عن خبر قصة يمنية تبحث عن زوجها المفقود بعد سفره الى السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت امرأة يمنية، على رفع دعوى قضائية في أحد محاكم صنعاء، على رفاق زوجها المفقود منذ سنتين، بعد أن اقنعوه بالسفر معهم الى السعودية.

وقالت مصادر قضائية لـ"المشهد اليمني" أن زوج المرأة المفقود منذ سنتين، يدعى فادي محمد عبدالملك محمد، من أبناء محافظة إب، وكان يسكن بصنعاء، سافر رفقة اصحابه الى العمل في السعودية بتاريخ 1/10/2017 بعد أن اقنعوه بالسفر، لكنهم عادوا في وقت وجيز، بتاريخ 10/10/2017 ".

واشارت المصادر أن زوجة المفقود سألت رفاقه بعد عودتهم الوجيزة فأخبروها بأنه توفى.

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وذكرت المصادر أن زوجة المفقود صدقت بوفاة زوجها في بادئ الام، لكنها بعد ذلك قررت التواصل مع رفاقه كل على حدة عن طريقة وفاته، وكانت ردودهم مختلفة وكل واحد يعطيها طريقة موت مختلفة عن الاخر، الامر الذي أثار شكوكها، ودفعها للجوء الى تقديم شكوى الى محكمة غرب الامانة بصنعاء.

ولفتت المصادر الى أنه بعد شكوى زوجة المفقود تم احالتهم الى النيابة، لكنها لم تستفيد شيء، كونها لوحدها من تقوم بالمتابعة وليس لها أي سند أو داعم، وتعاني من قهر فقدانها له.

جدير بالذكر أن آخر عمل لزوج المرأة المفقود هو مشرف في مدارس شام اليمن الموجودة في الزبيري جوار مدرسة أروى.